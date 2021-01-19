19.01.2021 - 15:02 |
Son dakika | Yeni Malatyaspor, Murat Akça ile yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Murat Akça arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Murat Akça!" ifadeleri kullanıldı.
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