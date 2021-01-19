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19.01.2021 - 15:02 |

Son dakika | Yeni Malatyaspor, Murat Akça ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika | Yeni Malatyaspor, Murat Akça ile yollarını ayırdı
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Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Murat Akça arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Murat Akça!" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Yeni Malatyaspor, Murat Akça ile yollarını ayırdı

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