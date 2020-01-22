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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaştı!
22.01.2020 - 10:14 |

SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaştı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktör koltuğu için Tolunay Kafkas'la anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la anlaştı!
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Tuncay Hoş / Skorer - BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörünü buldu...

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran sarı-siyahlı kulüp, Tolunay Kafkas ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor'un kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor

Ünal Karaman kabul etmedi

Sarı-siyahlı yönetim ilk olarak Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Ünal Karaman'a teklif götürmüştü. Ancak Karaman sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini belirterek teklifi geri çevirmişti.

Kafkas TFF Altyapı Koordinatörü olarak görev yapıyor.

Malatya cephesi de işaret etmişti

Süper Lig ekibinde Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de yeni teknik direktörün birkaç gün içinde belli olacağını açıklamıştı. Çelikel, "Bu süreçte camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum. Bu konuda birkaç gün içerisinde gelişme yaşanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkasla anlaştı

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