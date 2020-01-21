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21.01.2020 - 08:30 |

Son dakika | Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da hoca arayışları hız kesmeden devam ediyor. Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Başkan Adil Gevrek ve ekibi, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman ile temasa geçti.

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Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da hoca arayışı devam ediyor. Başkan Adil Gevrek ve ekibi, takımı tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor.

Bu doğrultuda Sarı- Kırmızılılar’ın hedefindeki ilk isim: Ünal Karaman. Trabzonspor’da iyi bir ivme yakalayan ancak sürpriz bir şekilde ligin ilk devresinin sonunda Fırtına’dan ayrılan başarılı hoca ile temasa geçildi.

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Gevrek ve kurmaylarının, Karaman’ı ikna etmek için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Ancak Malatya’nın, tecrübeli çalıştırıcıdan gelecek olumsuz cevaba karşı alternatif isimleri de hazırladığı kaydedildi. Karaman’ın, Doğu ekibine vereceği yanıt merak konusu.

Son dakika | Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı

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