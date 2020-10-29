29.10.2020 - 22:05 | | DHA
Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs vakası!
Malatyaspor, iki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."