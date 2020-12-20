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20.12.2020 - 17:51 |

Son dakika - Yeni Malatyaspor'da Guido Gabriel Herrera ile yollar ayrıldı!

Yeni Malatyaspor , Guido Gabriel Herrera’nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Son dakika - Yeni Malatyaspor'da Guido Gabriel Herrera ile yollar ayrıldı!
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Yeni Malatyaspor, Guido Herrera'nın kiralık sözleşmesinin fesh edildiğini açıkladı. Sarı Siyahlılar'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Guido Gabriel Herrera’nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir" denildi.

Son dakika - Yeni Malatyasporda Guido Gabriel Herrera ile yollar ayrıldı

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