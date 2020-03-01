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01.03.2020 - 23:16 | | DHA

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet almıştı.

Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.

 

 Son dakika | Yeni Malatyasporda Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
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