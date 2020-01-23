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23.01.2020 - 12:15 | | Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş sesleri

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından ise karar açıklanacak.

SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş sesleri
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Yeni Malatyaspor, bir süre görev yaptıktan sonra yollarını ayıdığı Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevi için birçok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor'da yönetim, bugün saat 14.30'da Kemal Özdeş ile görüşecek. Görüşme sonunda Özdeş'in takımın başına getirilip gerilmediği açıklanacak.

Ayrıca Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise bugün bazı futbolcular ile görüşmek için Yunanistan'a gitti.

Kemal Özdeş ise son olarak Kasımpaşa'da çalışmış ve 1 Aralık'ta görevinden ayrılmıştı.

 

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