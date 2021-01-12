Son dakika | Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku! Tetteh...

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh'in 1-3 hafta, Afriyie Acquah'ın ise 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ayaz, Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh'in durumuyla ilgili "Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda adale zorlanması tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Hakan Ayaz, Kayserispor maçında dizine darbe alan Afriyie Acquah'ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1. derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlanan futbolcunun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü kaydetti.