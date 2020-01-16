16.01.2020 - 08:25 |
Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri
Dün akşam sürpriz bir şekilde Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da ilk aday belli oldu. Başkan Adil Gevrek'in Sergen'den sonra takımda görmek istediği isim Ünal Karaman.
Tuncay Hoş - Skorer Özel
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor dün akşam teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı açıklamıştı. Ayrılık sonrası konuşan tecrübeli teknik adam 'şaşırdık' açıklamasını yapmıştı.
Süper Lig'in 2. yarısının başlamasına günler kala sarı siyahlı ekibin başına kimin geçeceği merak konusu oldu.
Skorer'in edindiği bilgiye göre Yeni Malatyaspor'da ilk hedef Ünal Karaman. Başkan Gevrek'in Karaman'ı çok istediği ve ilk olarak onunla görüşmelere başladığı öğrenildi.
Ünal Karaman ilk yarının bitmesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmış, yerine Hüseyin Çimşir gelmişti.
UNUTULMAZ SERGEN YALÇIN SÖZLERİ