Son dakika - Yeni Malatyaspor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!

Göztepe'de İlhan Palut, Gaziantep FK'da Marius Sumidica ile yollar ayrılırken Süper Lig'de bir ayrılık iddiası daha geldi.

Son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Yeni Malatyaspor'un teknik patron Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Sözcüsü Çelikel'den Hamza Hamzaoğlu açıklaması

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada çıkan haberleri yalanlayarak, "Çıkan haberler asılsızdır, hocamızla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.