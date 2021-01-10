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10.01.2021 - 21:45 |

Son dakika - Yeni Malatyaspor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!

Süper Lig'de topladığı 21 puanla 13. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yolları ayıracağı iddia edildi. Kulüpten açıklama geldi.

Son dakika - Yeni Malatyaspor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!
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Göztepe'de İlhan Palut, Gaziantep FK'da Marius Sumidica ile yollar ayrılırken Süper Lig'de bir ayrılık iddiası daha geldi.

Son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Yeni Malatyaspor'un teknik patron Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi.

Sözcüsü Çelikel'den Hamza Hamzaoğlu açıklaması
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada çıkan haberleri yalanlayarak, "Çıkan haberler asılsızdır, hocamızla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

 

Son dakika - Yeni Malatyaspordan Hamza Hamzaoğlu açıklaması

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