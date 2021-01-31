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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Yeni transferi Muhammed’in forması hazır! Başakşehir maçında...
31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Yeni transferi Muhammed’in forması hazır! Başakşehir maçında...

Galatasaray’ın yeni transferi Mustafa Muhammed bugün sağlık kontrolünden geçirilip yarın resmi sözleşmeye imza atacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in Başakşehir maçında şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Son dakika - Yeni transferi Muhammed’in forması hazır! Başakşehir maçında...
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Galatasaray’ın Zamalek’ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed bugün sağlık kontrolünden geçirilip yarın resmi sözleşmeye imza atacak. 23 yaşındaki futbolcunun, ayağının tozuyla Medipol Başakşehir maçına kadrosuna alınacağı öğrenildi. 2 Şubat’taki Başakşehir maçında Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermeyi düşündüğü Mısırlı forvetin durumunun test edileceği belirtildi.
Fenerbahçe derbisine sorunsuz çıkmak isteyen tecrübeli teknik adamın böylece genç forvetle ilgili kararını vereceğini bildirildi.

Son dakika - Yeni transferi Muhammed’in forması hazır Başakşehir maçında...

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