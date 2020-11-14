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14.11.2020 - 13:40 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Yusuf Barası Türkiye'yi tercih etti! Ümit Milli Takımı'nda...

2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçları için kampta olan Ümit Milli Takımı kadrosuna Yusuf Barası dahil edildi.

Son dakika | Yusuf Barası Türkiye'yi tercih etti! Ümit Milli Takımı'nda...
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AZ Alkmaar'da top koşturan Yusuf Barası, Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Az Alkmaar takımında forma giyen ve Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan forvet oyuncusu Yusuf, yetkililerin ailesi ve kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Samsun'da kampta olan Ümit Milli Takım aday kadrosuna katıldı.

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Son dakika | Yusuf Barası Türkiyeyi tercih etti Ümit Milli Takımında...

 

 

 

 

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