Son dakika | Yusuf Günay: "Marcao'ya resmi bir teklif gelmedi"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Trt Spor'a açıklamalarda bulundu. Günay, transfer konusunda Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

"Sessizliğimiz eleştiriliyor. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz gerçekten akıl, mantık, Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek. Basında, kamuoyunda tartışılan isimler, tamamen bizim gündemimizin dışında olan isimler."

"Marcao için resmi bir teklif gelmedi"

"Marcao bir scout başarısı, ekibimiz başarılı bir işe imza attı. Hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz transferler de bu şekilde transferler. Marcao için resmi bir teklif gelmedi."

"Şartları biz belirleriz"

"Orta saha transferi ihtiyacımız, bunu değerlendiriyoruz, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Şartları biz belirleriz, belirlediğimiz şartlara uygun olduğu zaman alacağız. Şartlara uymayacağız, biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu, şartlar bu dedik, bu kadar."

"Diagne çok istekli"

"Diagne çok istekli, çok iyi, teknik heyetimiz karar verecek, büyük ihtimalle bizimle olacak."

"Ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın"

"Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın."

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