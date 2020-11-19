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19.11.2020 - 11:14 |

Son dakika | Zarko Cabarkapa resmen Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Zarko Cabarkapa ile “Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü” (Player Personnel / Scouting Director) olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son dakika | Zarko Cabarkapa resmen Fenerbahçe Beko'da
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, basketbolculuk kariyerinde NBA ekiplerinden Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giymiş, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmış olan Zarko Cabarkapa ile “Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü” (Player Personnel / Scouting Director) olarak anlaşmaya varmıştır.

21 Mayıs 1981’de Zrenjanin’de dünyaya gelen Zarko Cabarkapa, basketbolculuk kariyerinde uzun forvet pozisyonunda oynuyordu. Zarko Cabarkapa, 1997-2001 yılları arasında Beopetrol, 2001-2003 yıllarında ise Buducnost forması giydi. 2003 NBA Draft’ında Phoenix Suns tarafından 17. sırada seçilen Cabarkapa, 2003-2005 sezonlarında bu takımla NBA macerasına başladı. NBA tecrübesine 2005-2007 yıllarında Golden State Warriors ile devam eden Cabarkapa, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle oyunculuk kariyerine genç yaşta nokta koymak zorunda kaldı. Cabarkapa, aynı zamanda Yugoslavya Milli Takımı’nı da birçok farklı yaş grubunda temsil etti. Zarko, 2002 yılında Yugoslavya Milli Takımı ile Indianapolis’te Fiba Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Oyunculuk yıllarının ardından idarecilik kariyerine başlayan Zarko Cabarkapa, 2015-2019 yılları arasında Adriyatik Ligi’nde sportif direktör olarak görev yaptı. Son olarak 2019-20 sezonunda EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız’da sportif direktörlük yapan Zarko Cabarkapa, bugünden itibaren Fenerbahçe Beko’nun idari ekibinde “Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü” (Player Personnel / Scouting Director) olarak görev alacaktır.

Fenerbahçe Beko’nun kadro yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağını umduğumuz bu anlaşmanın takımımıza ve Zarko Cabarkapa’ya hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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