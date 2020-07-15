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15.07.2020 - 13:17 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Zenit, Billy Baron'u transfer etti

Rus temsilcisi, ABD'li basketbolcu Billy Baron'u kadrosuna kattı.

Son dakika | Zenit, Billy Baron'u transfer etti
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, Kızılyıldız forması giyen ABD'li şutör guard Billy Baron'u kadrosuna kattı.

Zenit Kulübü, 29 yaşındaki Baron ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son dakika | Zenit, Billy Baronu transfer etti

Geçen sezon Kızılyıldız ile çıktığı 26 THY Avrupa Ligi karşılaşmasında 11,6 sayı, 2,7 ribaunt ve 2,2 asist ortalamaları yakalayan Baron, 2017–2018 sezonunda Eskişehir Basket'te forma giymişti.

 

 

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