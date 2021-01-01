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01.01.2021 - 13:06 |

Son dakika - Zinckernagel transferi resmen açıklandı!

Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Philip Zinckernagel, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.

Son dakika - Zinckernagel transferi resmen açıklandı!
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Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi uzun süredir anılan Philip Zinckernagel transferi resmen duyuruldu.

Premier Lig ekibi Watford Zinckernagel transferini resmen açıkladı. 

31 MAÇTA 22 GOL 24 ASİST

Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Philip Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

Son dakika - Zinckernagel transferi resmen açıklandı

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