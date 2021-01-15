Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekiliyor (CANLI)

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi 15 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi başladı.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARININ TARİHLERİ...

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Seri Başı Olan Takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Antalyaspor

Konyaspor