Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!
10.10.2020 - 19:09 | | AA

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 Sezonu 1. Tur müsabakalarının tarihleri açıklandı.

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı belli oldu. 

Kupada 1. turda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. 13-14-15 Ekim'de yapılacak maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak. 

Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan 21 takım 2. tura yükselecek. 

Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim, 3. tur karşılaşmaları 3-4-5 Kasım, 4. tur mücadeleleri 24-25-26 Kasım, 5. tur maçları ise 15-16-17 Aralık'ta yapılacak. 

Kupada son 16 turu 12-13-14 Ocak 2021, çeyrek final karşılaşmaları 9-10-11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları ise 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak. 

Final müsabakasının tarihi ise daha sonra açıklanacak.

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupasında maç programı açıklandı

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupasında maç programı açıklandı

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupasında maç programı açıklandı

Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek!
    Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek!
  2. İspanya-İsviçre maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İspanya-İsviçre maçını Ali Palabıyık yönetiyor
    İspanya-İsviçre maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İspanya-İsviçre maçını Ali Palabıyık yönetiyor
  3. Ukrayna-Almanya maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Ukrayna-Almanya maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  4. Son dakika | Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan açıklaması!
    Son dakika | Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan açıklaması!
  5. Mert Hakan: "Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğim"
    Mert Hakan: "Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğim"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!

Trabzonsporlu Vitor Hugo: "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi'

Trabzonsporlu Vitor Hugo: "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi'

Son dakika | Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı!

Son dakika | Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı!

Eddie Newton: "Aleyhimize verilen kararlardan bıktık, usandık"

Eddie Newton: "Aleyhimize verilen kararlardan bıktık, usandık"

Sıradaki Haber