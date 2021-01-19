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19.01.2021 - 17:35 |

Son Dakika | Zoran Terzic 3 sezon daha Fenerbahçe'de

2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Başantrenör Zoran Terzic 3 sezon daha Fenerbahçe'de...

Son Dakika | Zoran Terzic 3 sezon daha Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe'de Zoran Terzic müjdesi... Sarı Lacivertliler, resmi sitesinden yayınladığı açıklamada başantrenör ile 3 yıl daha yola devam kararı alındığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesi'nden yapılan açıklama:

""Bu sezon, Türkiye Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde zirve mücadelesine emin adımlarla devam eden Sarı Meleklerimiz ile Sarı Lacivert hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zoran Terzic’e ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza, başarı ve kupalarla dolu sezonlar diliyoruz.

2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan başarılı antrenörümüz Zoran Terzic; aynı zamanda 2020-2024 dönemi CEV Avrupa Antrenörler Komisyonu’nda görev almaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Son Dakika | Zoran Terzic 3 sezon daha Fenerbahçede

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