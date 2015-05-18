Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenerek ligde kalmayı garantileyen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, son iki haftaya ligde kalmayı garantileyerek girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, göreve 13. haftada Trabzonspor maçı ile başladıklarını, her yönü ile inişli çıkışlı bir takım görüntüsü ortaya koyduklarını belirtti.

"Son hafta üzerimize düşeni yapacağız"

Zor bir maçtan galibiyet ile çıkmayı başardıklarını ifade eden Karaman, "Başta oyuncuları kutluyorum. Bu maçı oynamak çok zor. 2-1'den sonra yiyebileceğimiz bir gol alttaki takımlara umut verecekti. Sonuçta kazanıp mutlu sona ulaştık. Önümüzde iki maç var. Son hafta bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir maç (Galatasaray) oynayacağız. Şehir olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Çok iyi ve kültürlü bir bir başkan ile çalıştığını belirten Karaman, "Ben de bu ligin bir çok deneyimini yaşamış bir teknik adamım. Üçüncü kez buradayım. Rize halkını iyi tanıyorum. Şirketleşen ve yeni tesisleri olan, iyi işlere imza atan bir ekip ama sportif açıdan kalıcı bir takım olabilmek şart" ifadelerini kullandı.

Takım olarak çok farklı bir görüntü ortaya koyduklarını, özellikle iç sahada üçüncü kez maç kazandıklarının altını çizen Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Gelecek sezon hedefi bunu düşünerek yapmak lazım. Allah bana bir daha bu şekilde bir şey yaşatmasın. Bir de ilk 5'e oynayalım. Bunun için çok büyük paralarla transfere gerek yok. Akıllı transfer lazım. İstanbul Başakşehir ligde nerede? İki sene takım bu çileyi niye çekiyor? İyi takım kurarsan ligde korkulu rüya yaşamazsın. Türk futbolu, transferin son günü gece 12:00'de 3-5 transferi bırakırsa düzlüğe çıkar."