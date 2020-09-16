Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi
16.09.2020 - 11:01 | | ANKARA (AA) -

Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal, geçen yıl şampiyon olduğu Fransa Turu'ndan, bitime 5 etap kala çekildi.

Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi
ABONE OL

15 ve 16. etaplar sonrası genel klasman lideri Primoz Roglic'in 19 dakika 4 saniye arkasında 16. sırada yer alan Bernal, bu yıl formsuz gözüktüğü yarışı terk etme kararı aldı.

23 yaşındaki sporcu, Ineos Grenadiers'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Fransa Bisiklet Turu'nun benim için bu böyle bitmesini istemezdim ancak takımımla beraber aldığım kararın, mevcut koşullar altında doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 Arsenal'in Yıldızı: Pierre-Emerick Aubameyang! 

Galatasaray, Bakü'ye gitti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kasımpaşa'dan Koita'ya Beşiktaş ayarı
    Kasımpaşa'dan Koita'ya Beşiktaş ayarı
  2. Afjet Afyonspor'da ortalık karıştı
    Afjet Afyonspor'da ortalık karıştı
  3. Antalyaspor'dan iki transfer birden!
    Antalyaspor'dan iki transfer birden!
  4. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor
    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor
  5. Trabzonspor 15 milyon euro gelir bekliyor
    Trabzonspor 15 milyon euro gelir bekliyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Haberleri | Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

Galatasaray Haberleri | Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Avrupa Ligi’ndeki amacımız gruplara kalmak"

Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Avrupa Ligi’ndeki amacımız gruplara kalmak"

Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da piste çıkıyor

Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da piste çıkıyor

Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Sıradaki Haber