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07.09.2016 - 02:30 |

Son savunma bakanı: Kaan Ayhan

Türk futboluna 1993’ten bu yana üst düzey stoperler kazandıran Fatih Terim yeni bir ismi vitrine çıkardı. Alpay Özalan, Bülent Korkmaz ve Emre Aşık gibi savunma oyuncularının geleneğini Kaan Ayhan devam ettirdi.

Son savunma bakanı: Kaan Ayhan
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CELAL UMUT EREN

2018 Dünya Kupası elemelerinin startını Hırvatistan deplasmanında veren Türkiye’nin savunmasında sürpriz bir isim dikkatleri çekti. Ay-yıldızlılarda ilk resmi maçına çıkan Kaan Ayhan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yeni yıldızı olarak ön plana çıktı.

1993 yılından bu yana çeşitli dönemlerde milli takımlar düzeyinde görev alan Terim’in son 23 yılda ülke futboluna kazandırdığı stoperlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. 1993’te Akdeniz Oyunları’nda Alpay Özalan ile başlayan gelenek, EURO 96’da Vedat İnceefe ve Bülent Korkmaz gibi isimlerle devam etmişti.

EURO 2008’e kadar Emre Aşık’ın üzerine titreyen Fatih hoca, 2011’de Galatasaray’a geçtiğinde Semih Kaya’yı altyapıdan alıp milli takım pozisyonuna getirmişti.

Aynı yıllarda Serdar Aziz’i de henüz 23 yaşında oynatan Terim, 2013’ten beri takip ettiği Kaan Ayhan’a henüz 22 yaşındayken böylesine ciddi bir sorumluluk yükledi. Almanya’da Schalke forması giyen 21 yaşındaki Kaan bu sezon henüz şans bulamadı. Milli stoper geçen sezon ise 7 resmi maçta toplam 304 dakika süre almıştı.

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