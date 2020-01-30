Sonja Newcombe, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'da

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±, ABD'li smaÃ§Ã¶r Sonja Newcombe'yi kadrosuna dahil etti.

Turuncu-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Milli takÄ±mda geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ tedavi gÃ¶ren kaptanÄ±mÄ±z Yeon Koung Kim'in yokluÄŸunda, sezonun uzun olmasÄ± sebebiyle tedbir amaÃ§lÄ± olarak kadromuza AmerikalÄ± smaÃ§Ã¶r Sonja Newcombe'yi kattÄ±k." denildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca 31 yaÅŸÄ±ndaki voleybolcunun transferiyle ilgili ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:Â "TakÄ±mÄ±mÄ±z, kaptan Kim'in sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ve biraz da defansif yÃ¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Sonja Newcombe'yle anlaÅŸtÄ±. Bize CEV Åžampiyonlar Ligi'nde ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki rotasyonlarÄ±mÄ±zda yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z oyuncunun, TÃ¼rkiye geÃ§miÅŸi olduÄŸu iÃ§in lige adaptasyon konusunda bir sorun yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Newcombe'nin bir an Ã¶nce aramÄ±za ve antrenmanlara katÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz."

Kariyerinde birÃ§ok takÄ±mda oynayan Newcombe, daha Ã¶nce TÃ¼rkiye'de Pursaklar ve Ä°dman OcaÄŸÄ± ekiplerinin formasÄ±nÄ± giymiÅŸti.

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