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HaberlerVoleybol Haberleri Sorgun Belediyespor'da Kovid-19 karantinası
27.10.2020 - 11:39 | | YOZGAT (AA) -

Sorgun Belediyespor'da Kovid-19 karantinası

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi, sporculardan 3'ünde test sonucu pozitif çıkınca takım karantinaya alındı, 3 maç ertelendi.

Sorgun Belediyespor'da Kovid-19 karantinası
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'da 3 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle takım karantinaya alındı, Yozgat ekibinin oynayacağı 3 maç ertelendi.

Kulüp Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, yarın oynanacak Bingöl Solhanspor maçı öncesi tüm oyuncular ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Bu oyuncularla bazı oyuncuların da temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna maçların ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduklarını ifade eden Gül, "Federasyonumuz başvurumuzu olumlu karşıladı. Bu nedenle yarın oynayacağımız Bingöl Solhanspor, 1 Kasım'daki Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 8 Kasım'da oynayacağımız Arhavi maçları ertelendi." dedi.

Gül, oyuncuların tedavisine başlanıldığını ve tüm takımın karantinaya alındığını sözlerine ekledi.

Sorgun Belediyesporda Kovid-19 karantinası

 

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