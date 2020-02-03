Sörloth: ‘Böyle devam etmeliyiz’

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un 2-1’lik Fenerbahçe galibiyetinde attığı golle büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, Norveç basınına özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler karşısında bu sezon ligdeki 16. golünü atan, Avrupa ve kupadaki golleriyle toplamda 19 gole ulaşan 24 yaşındaki forvet, kendisi için Türkiye’ye gelen Norveç’ten TV2 kanalına özel bir röportaj verdi.



İlk olarak derbiyi değerlendiren Sörloth “Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu maçın havasına uzun süre önce girmiş, karşılaşmaya iyi motive olmuştuk. Taraftarımız zaten iki haftadır havaya girmişti. Maçta geriye düşmemize karşın istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Öne geçtikten sonra özgüvenimiz de yerine geldi, daha rahat oynamaya başladık. Takım iyi sonuçlar alıyor ve lig sıralamasında iyi bir yere geldik. Böyle devam etmeliyiz” dedi.

Süper Lig’deki gol krallığı yarışında önde olduğu ve kendisi gibi başka Norveçli futbolcuların da Avrupa’nın çeşitli yerlerinde iyi işler çıkardığı hatırlatılan Trabzonsporlu futbolcu şunları söyledi: “İyi bir form durumu tutturdum. İyi oynuyor ve gollerimi atıyor olmak harika. Haaland, Borussia Dortmund’da golleriyle iyi işlere imza atıyor. Sheffield United’a transfer olan bir diğer Norveçli Sander Berge de Palace maçına ilk 11’de başladı, iyi işler yaptı, takımı kazandı. Norveç adına sevindirici.”

Durdurulamayan golcü

Fenerbahçe karşısında attığı gol ve performansıyla ayakta alkışlanan Alexander Sörloth zirve yarışında takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma, opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı.



Sörloth, kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olurken, ligde gol krallığı yarışında da ilk sırada yer almayı başardı. Sörloth, Beşiktaş, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa (Sezonun ilk yarısında), Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında birer, Kayserispor maçında 2, Kasımpaşa ile oynanan ikinci maçta 3 gol attı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31’ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

Sörloth'un golü