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22.06.2020 - 23:27 |

Sörloth: "Gereksiz yere geri çekildik"

Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da maç sonu Sörloth ve Erce Kardeşler açıklamalarda bulundu. Sörloth, "Öndeyken gereksiz yere defansa çekildik." dedi.

Sörloth: "Gereksiz yere geri çekildik"
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Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da maç sonu Sörloth açıklamalarda bulundu.

"Bazen atamazsınız"
"Bazı şanslar buldum ama bazen atarsınız, bazen atamazsınız. İşin doğalı bu."

"Gereksiz yere geri çekildik"
"Bugün sıkı bir maç oldu, öne de geçtik ama gereksiz yere geri çekildik ve kalemizde golü gördük. Zorlu bir maç oldu ama yine de 2 gol attık."

Kardeşler: "Rakipler bize karşı daha istekli ve hırslı oynuyorlar"
Erce Kardeşler ise maç sonu şu açıklamalarda bulundu; Bireysel performansın hiçbir önemi yok, kazanamadıktan sonra. Önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. Üzgünüz bugünü arkamızda bırakmak istiyoruz. Kafamız burada kalırsa önümüze bakmamızı engeller bu durum. Rakipler bize karşı daha istekli ve hırslı oynuyorlar. Ama bu bizim için iyi bir şey. Demek ki bizden korkuyorlar.

Sörloth: Gereksiz yere geri çekildik

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