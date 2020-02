Sörloth: ‘Hedefim 30 gol’

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Alexander Sörloth, özel izinle gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının ardından gittiği Norveç’te konuşan yıldız futbolcu, bordo-mavili ekipteki geleceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi, sezon sonu ulaşmak istediği gol hedefiyle ilgili rakam verdi.

‘Sıradışı bir teklif gelirse…’

Sörloth “Süper Lig oldukça üst düzey bir lig. Burada şampiyon olduğumuz takdirde, direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılacağız. Buradan ayrılmak konusunda bir acelem yok. Tabii futbolda ne zaman ne olacağını da bilemezsiniz. Sıra dışı bir şey geldiği takdirde o zaman olasılıklara bakmanız gerekir. Ama dediğim gibi şu an için hiç acelem yok. Oynadığım futbolun ve kendimin keyfini sürüyorum” dedi.

‘Premier Lig aklımda değil’

‘Yaz sonrasında da Trabzonspor’da kalacak mısın?’ sorusuna “Şu an itibariyle evet” yanıtını veren 24 yaşındaki santrfor ‘Premier Lig’i özlüyor musun, dönmeyi düşünüyor musun?’ sorusu karşısındaysa sözlerini şöyle sürdürdü: “Premier Lig şu an için aklımda olan bir şey değil. Bu, kulübe bağlı. Zirvede, savaşan bir takımdayım, ligin en çok gol atan oyuncusuyum. Her zaman atak yapmayı düşünüyor, hücum futbolu oynuyoruz.”

İngiltere’de 15, Trabzon’da 30

Süper Lig’de şu ana dek 19 gol kaydeden Norveçli forvet şöyle devam etti: “1-0 kazandığınız ya da deplasmanda 0-0 berabere kaldığınız bir maç, santrforsanız sizi mutlu etmiyor. Premier Lig’de orta ya da ortanın altı bir takımdaysanız 10-15 gol atmak çok mutlu eder. Trabzonspor’da iyi bir sezon geçiriyorsanız 30 gol atmalısınız. 30 gol atmak bir santrfor için en iyisidir.”