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27.12.2019 - 08:00 |

‘Sörloth için güzel!’

Trabzonsporlu yıldızın bir dönem Süper Lig’de Bursaspor forması giyen babası Göran Sörloth, Milliyet’e yaptığı özel açıklamada, “Oğlumun Türkiye’de benden çok gol atması onun için iyi bir şey, benim için değil!” ifadelerini kullandı

‘Sörloth için güzel!’
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ONUR DİNÇER

Trabzonspor’da fırtına gibi esen Alexander Sörloth’un performansı, oğlunu ziyarete gelen babasının da gurur kaynağı oldu.

Trabzon’a gelerek bordo-mavili takımın dünkü idmanını izleyen babası Göran Sörloth, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Bu sezon oğlumun sergilediği performans beni çok mutlu ediyor. Norveç’te her maçını gurur duyarak izliyorum. Bir süredir yanına gelmeyi düşünüyordum. Kayserispor maçında tribünde olacağım ve bu kez stattan izleyeceğim” dedi.

Bursaspor’da 1993-94 sezonunda forma giyen ve kendisi de eski bir santrfor olan Göran Sörloth, “Siz Türkiye bir sezonda 6 gol atarken, oğlunuz sezon ortası gelmeden burada 13 gole ulaştı. Bu konuda ne dersiniz?” sorumuza, “Bu tabii oğlum açısından iyi bir şey ama benim için değil!” şeklinde esprili bir yanıt verdi.
Göran Sörloth sözlerine şöyle devam etti: “Alexander’ın bana göre bazı avantajları var, benden uzun boylu ve daha güçlü olması bunlardan bazıları. Bir de işini ciddiye alan ve çok çalışan bir sporcu. Crystal Palace’ın şu an kendisinin performansını yakından takip ettiğini biliyorum. Attığı gollerle beni geride bıraktı evet ama bu beni sadece mutlu ediyor.”

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