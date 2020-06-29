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29.06.2020 - 12:56 |

Sörloth ligde suskunluğuna son verdi

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Ankaragücü maçında ağları sallayıp Süper Lig'de 6 hafta sonra golle tanıştı. Avrupa devlerinin gözdesi Norveçli gol makinesinin ayrıca 8 asisti bulunuyor.

Sörloth ligde suskunluğuna son verdi
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Trabzonspor bu sezon iki kupada hedefe doğru ilerlemesinde baş rolü oynayan Alexander Sörloth, Süper Lig'deki gol hasretine son  verdi.

Sörloth ligde suskunluğuna son verdi

Norveçli futbolcu, Ankaragücü karşısında takımının tek golünü kaydederek suskunluğunu bozdu. En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.

Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu. Avrupa devlerinin gözdesi Norveçli gol makinesinin ligde ayrıca 8 asisti bulunuyor.

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