29.06.2020 - 12:56 |
Sörloth ligde suskunluğuna son verdi
Trabzonspor'un parlayan yıldızı Ankaragücü maçında ağları sallayıp Süper Lig'de 6 hafta sonra golle tanıştı. Avrupa devlerinin gözdesi Norveçli gol makinesinin ayrıca 8 asisti bulunuyor.
Trabzonspor bu sezon iki kupada hedefe doğru ilerlemesinde baş rolü oynayan Alexander Sörloth, Süper Lig'deki gol hasretine son verdi.
Norveçli futbolcu, Ankaragücü karşısında takımının tek golünü kaydederek suskunluğunu bozdu. En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.
Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu. Avrupa devlerinin gözdesi Norveçli gol makinesinin ligde ayrıca 8 asisti bulunuyor.