SÃ¶rloth villa satÄ±n aldÄ±

Trabzonsporâ€™un yÄ±ldÄ±z golcÃ¼sÃ¼ Alexander SÃ¶rloth, Ã¶zel izinle gittiÄŸi Ã¼lkesinde gÃ¼nlerini oldukÃ§a yoÄŸun geÃ§irdi. Crystal Palaceâ€™tan iki sezonluÄŸuna kiralÄ±k olarak kadroya dahil edilen 24 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, attÄ±ÄŸÄ± gollerle bordo-mavili ekibi sÄ±rtlarken, Ã¶zel hayatÄ±nda da hareketli gÃ¼nler geÃ§iriyor.

Ã–zel izinle gidip geri dÃ¶ndÃ¼

Ailesiyle birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne vakit geÃ§irme fÄ±rsatÄ± bulunan SÃ¶rloth, burada katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlarda Ã¼lkesinde de ilgiyle izlenen baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Ligde ÅŸu ana kadar 19 gol kaydeden futbolcunun ailesiyle vakit geÃ§irmek ve basÄ±na konuÅŸmak dÄ±ÅŸÄ±nda da aktiviteler iÃ§erisine girdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte aldÄ±

NorveÃ§ basÄ±nÄ±, Alexander SÃ¶rlothâ€™un yeni bir ev satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Buna gÃ¶re Trabzonspor forveti, doÄŸduÄŸu ÅŸehir olan Trondheimâ€™da bir ev satÄ±n aldÄ±. Villa tarzÄ±nda mÃ¼stakil bir yapÄ± olduÄŸu belirtilen binanÄ±n fotoÄŸrafÄ±yla birlikte verilen haberde, SÃ¶rlothâ€™un kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte burayÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ki katlÄ± yapÄ±da dikkat Ã§eken mimari

Ä°ki katlÄ± ve kendisine ait bir garajÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len villanÄ±n dikkat Ã§eken bir mimarisi olduÄŸu gÃ¶ze Ã§arptÄ±. Trondheim doÄŸumlu olan Alexander SÃ¶rloth, Rosenborg KulÃ¼bÃ¼â€™nden yetiÅŸmiÅŸ, ardÄ±ndan Bodo Glimtâ€™e transfer olarak sonrasÄ±nda ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± transferini Hollandaâ€™nÄ±n Groningen ekibine gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.Â

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