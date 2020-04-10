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HaberlerTrabzonspor Haberleri Sörloth'tan yemek yaparak 'Evde kal' çaÄŸrÄ±sÄ±!
10.04.2020 - 22:45 | | AA

Sörloth'tan yemek yaparak 'Evde kal' çaÄŸrÄ±sÄ±!

Alexander SÃ¶rloth, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda kulÃ¼p tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan videoyla taraftara ve vatandaÅŸlara "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Sörloth'tan yemek yaparak 'Evde kal' çaÄŸrÄ±sÄ±!

Trabzonspor'un NorveÃ§li golcÃ¼sÃ¼ Alexander SÃ¶rloth, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda kulÃ¼p tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan videoyla taraftara ve vatandaÅŸlara "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yayÄ±mlanan videoda SÃ¶rloth, evinin mutfak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yemek yaptÄ±.Â 

"Mutfak PaslarÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla ve "Evde kal" etiketiyle paylaÅŸÄ±lan videoda, golcÃ¼ futbolcu, NorveÃ§'te geleneksel olarak cuma gÃ¼nleri yapÄ±lan "Tacos" yemeÄŸini hazÄ±rladÄ±.Â 

SÃ¶rloth, temizliÄŸin Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, yemek yapmaya baÅŸlamadan Ã¶nce en az 20 saniye elleri yÄ±kamak gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â 

Futbol kariyerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelere gÃ¶re yemek yapmayÄ± tercih ettiÄŸini anlatan SÃ¶rloth, Londra'da sÃ¼rekli restoranlarda yemek yediÄŸini, Danimarka'da ise yemekleri devamlÄ± kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â 

KÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte yemek yapmayÄ± sevdiklerini sÃ¶yleyen SÃ¶rloth, yemek programlarÄ±nÄ± da takip ettiÄŸini kaydetti. Yemek yaparken kiÅŸisel temizliÄŸin yanÄ± sÄ±ra mutfak temizliÄŸine de Ã¶nem verdiÄŸini dile getiren SÃ¶rloth, temiz mutfaÄŸÄ± sevdiÄŸini belirtti.Â 

Alexander SÃ¶rloth, yaptÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸin ardÄ±ndan bordo-mavili takÄ±mÄ±n genÃ§ saÄŸ bek oyuncusu Serkan Asan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "Serkan'dan geleneksel bir TÃ¼rk yemeÄŸi gÃ¶rmek istiyorum. Ä°yi ÅŸanslar." ifadelerini kullandÄ±.

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SÃ¶rlothtan yemek yaparak Evde kal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Alexander SÃ¸rloth Mutfakta!

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