Sörloth'un bonservis bedeli 24.2 milyon euro...

Trabzonspor’da herkesin merakla beklediği Alexander Sörloth’un satış sürecinde sona gelindi. Norveçli golcünün bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile RB Leipzig kulübü, 24.2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

The Athletic’in hazırladığı özel haberde, Leipzig’in 1 aylık çalışmalar sonucunda Sörloth transferinde mutlu sona ulaştığı aktarıldı. Crystal Palace’ın ikna olduğu ve 24.2 milyon euroda uzlaştığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Crystal Palace ile Trabzonspor arasında görüşmeler hız kazandı. Sörloth’un kiralık sözleşmesine sahip olan Trabzonspor, bonservis bedelinde karşılıklı anlaşma bekliyor. İngiliz ekibi de bu konuya sıcak bakarken, bonservisin iki kulüp arasında bölüşüleceği ifade ediliyor.

Aynı zamanda bordo-mavililer, kira sözleşmesinde yer alan “Futbolcu 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50’sinde oynarsa 6 milyon euroya satın alınır” maddesinden vazgeçiyor. 2 yıllık kira feshi konusunda da Trabzonspor ile Crystal Palace anlaştı. Şimdi geriye sadece Sörloth-RB Leipzig birleşmesinin resmiyete dökülmesi kaldı.

25 yaşındaki forvet Alexander Sörloth, sadece 1 sezon bordo-mavili formayı giymesine karşın Süper Lig’de 24 golle krallığı kapmıştı. Toplamda da 32 gol atan Norveçli yıldız, Trabzonspor tarihine adını yazdırdı.

Leipzig rüyası

Alexander Sörloth, RB Leipzig’de oynamayı çok istiyor. Bu isteğin arkasında birçok faktör yatıyor. İlk olarak Norveç Milli Takımı’ndan yakın arkadaşı ve B.Dortmund’un dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland, Sörloth’u ikna etti. Milli takım kampında da Bundesliga’ya gelmesinin kariyerine olumlu etki edeceğini belirtti. Ayrıca RB Leipzig’in son dönemdeki çıkışı, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükselmesi ve bu sezon da yine Devler Ligi’nde yer alacak olması Sörloth’u cezbetti.

Timo Werner’in Chelsea’ye gitmesiyle forvet hattında alternatif arayan Alman kulübünde Sörloth’un fazlasıyla forma şansı bulması da bekleniyor. Teknik patron Julien Nagelsmann’ın da bizzat Norveçli forveti istemesi olumlu bir referans oldu.