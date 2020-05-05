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HaberlerTrabzonspor Haberleri Sörloth'un yeni imajı görenleri şaşırttı
05.05.2020 - 17:08 |

Sörloth'un yeni imajı görenleri şaşırttı

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü karantina sürecinde saçlarını kısalttı.

Sörloth'un yeni imajı görenleri şaşırttı
Skorer

Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth'un son halini görenler şaşkına döndü.

Bu sezon sergilediği müthiş performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Norveçli golcü karantina sürecinde saçlarını kısalttı. 25 yaşındaki forvet karantina süreci dolduktan sonra bordo-mavili takımla antrenmanlara katılacak.

Sörloth Süper Lig'de 26 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

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