05.05.2020 - 17:08 |
Sörloth'un yeni imajı görenleri şaşırttı
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü karantina sürecinde saçlarını kısalttı.
Skorer
Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth'un son halini görenler şaşkına döndü.
Bu sezon sergilediği müthiş performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Norveçli golcü karantina sürecinde saçlarını kısalttı. 25 yaşındaki forvet karantina süreci dolduktan sonra bordo-mavili takımla antrenmanlara katılacak.
Sörloth Süper Lig'de 26 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.