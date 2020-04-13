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13.04.2020 - 07:00 |

Sosa 5. kupayı gözlüyor

Trabzonspor'da Sosa’nın tavrı ve liderliği örnek oldu. Sosa; kariyerinde 5. şampiyonluğu Trabzonspor’la görmeyi umuyor.

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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Jose Sosa sevinci yaşanıyor. Koronvirüs krizinde liglere verilen ara ile Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılması sonrası ritim kaybeden bordo-mavililer, buna karşın sözleşmeleri bitecek Sosa ve Novak ile mukavele yeniledi. Özellikle Sosa’nın tavrı ve liderliği örnek oldu.

Trabzonspor’da 3. sezonunu oynayan Arjantinli orta saha adeta bordo-mavi renklerle bütünleşti. Takımı sahiplenmesi, liderliği ve arkadaşlarına olan kaptanlığıyla her zaman yönetim ve teknik heyetlerin takdirini kazanan Sosa, sözleşme kolaylığıyla da alkışlandı. Ekonomik anlamda herkesi zorlayan ve sıkıntılı bir sürece neden olan koronavirüs zamanı anlaşma önerisini kabul eden tecrübeli futbolcu, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da favorisi.

Sosa, bu güzel birlikteliği şampiyonlukla da taçlandırmak istiyor. Sosa, kariyerinde daha önce Beşiktaş’la da Süper Lig’de şampiyonluk yaşamıştı. 34 yaşındaki futbolcu İspanya’da Atletico Madrid’le 1 ve Almanya’da Bayern Münih’le 2 kez lig zaferi elde etti. Sosa; kariyerinde 5. şampiyonluğu Trabzonspor’la görmeyi umuyor.

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Sosa 5. kupayı gözlüyor

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