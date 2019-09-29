Sosa: "Bu galibiyet çok önemliydi"

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Belki galibiyet çok önemlidir ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.

Kahramanlıktan öte bugün önemli olanın takımına yardımcı olmak olduğunu ifade eden Jose Sosa, "İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Eğer takıma yardımcı olduysam tabii kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi. Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu, bugün bunu yapmaya çalıştık" diye konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR: GÜZEL BİR OYUNLA GALİBİYET ALDIK

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır ise güzel bir oyunla galibiyet aldıklarını belirterek, "Biraz inişli, çıkışlı bir performansımız vardı. İyi oynuyorduk ama sonuca biraz zor gidiyorduk. Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Arkadaşlık ve yardımlaşma en üst düzeydeydi. Bu da skora yansıdı. Güzel bir oyunla galibiyet aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Bizim her maç için hedefimiz aynı.Her maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. İçeride Basel ile oynayacağız. Taraftarlarımızın karşısında daha güçlüyüz. İnşallah Basel'i geçip sonrada Rize'de güzel bitirip milli takım arasına gireriz. Maçlar anlık oluyor. Pozisyonları gole çevirince farklı bir skor çıktı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.