25.06.2020 - 19:54 |
Southampton - Arsenal: 0-2
Premier Lig'in 31. hafta maçında Arsenal deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. Arsenal sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'in 31. hafta maçında Arsenal deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. Arsenal mücadeleyi 2-0 kazandı.
Arsenal'in gollerini 20. dakikada E. Nketiah ve 87. dakikada J. Willock kaydetti. Southampton'da 85. dakikada J. Stephens kırmızı kart gördü
Arsenal bu galibiyetle puanını 43'e yükselirken, Southampton ise 37 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Southampton 11'i: McCarthy, Stephens, Valery, Bednarek, Bertrand, Hojbjerg, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Obafemi, Ings
Arsenal 11'i: Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney, Xhaka, Ceballos, Saka, Pepe, Nketiah, Aubameyang
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