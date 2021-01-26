Southampton - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona 2 yenilgiyle başlasa da sonrasında iyi toparlayan Southampton, arka arkaya galibiyetler alarak iyi sinyaller vermişti ancak son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildiler. Jannik Vestergaard, Michael Obafemi, Moussa Djenepo, Nathan Redmond, Nathan Tella, Oriol Romeu, Will Smallbone diye uzayan bir sakat listesi mevcut! TD Ralph Hasenhuttl için Vestergaard en önemli eksik. Stoperdeki sertliği ve zaman zaman gol katkısı son maçlarda çok aranıyor. Hücumda Danny Ings, kanatta Theo Walcott, orta alanda Stuart Armstrong ve James Ward-Prowse takımın önemli isimleri.

Arsenal ise Southampton'ın tam tersi grafik çizdi. Southampton'ın yükselişte olduğu dönemde yerlerde geziyorlardı, Southampton düşüşe geçtiğinde ise bir anda savunma anlayışlarını iyice yukarı çekip arka arkaya gol yemeden galibiyetler elde ettiler. Pablo Mari kesin olarak yok. Pierre-Emerick Aubameyang ve Dani Ceballos maç saati netleşecek. Aubameyang'ın oynamama ihtimali, oynama ihtimalinden daha yüksek! TD Mikel Arteta da geçtiğimiz hafta sonu Federasyon Kupası'nda kaybettikleri Southampton'a karşı bu sefer daha dikkatli olacaklarını, hatalarından ders çıkarmış bir şekilde oynayacaklarını belirtti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Southampton'ın ligde oynadığı son 6 maç "2.5 ALT" bitti.

- Arsenal'in deplasmanda oynadığı son 7 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Arsenal kazanır" oldu! %31'lik kesim son haftalarda savunma performansını yukarı çıkartıp galibiyetler alan deplasman ekibine St. Mary's'de de güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.