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25.10.2020 - 21:46 | | ANKARA (AA) -

Southampton-Everton: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, liderlik koltuğunda oturan Everton'ı 2-0 yendi.

Southampton-Everton: 2-0
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.

Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.

Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.

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