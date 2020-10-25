25.10.2020 - 21:46 | | ANKARA (AA) -
Southampton-Everton: 2-0
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, liderlik koltuğunda oturan Everton'ı 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.
Southampton, ağırladığı Everton'ı Ward-Prowse'un 27 ve Adams'ın 35. dakikadaki golleriyle mağlup etti.
Everton'ın savunma oyuncusu Digne, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Everton, 13 puanda kalsa da averajla liderliğini sürdürdü. Southampton ise puanını 10'a çıkardı.