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25.10.2020 - 07:00 |

Spn dakika - Galatasaray'da Luyindama tam not aldı!

Erzurumspor - Galatasaray maçında en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim Cim-Bom’un stoperi Luyindama oldu.

Spn dakika - Galatasaray'da Luyindama tam not aldı!
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Erzurumspor - Galatasaray maçında en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim Cim-Bom’un stoperi Luyindama oldu. 11 ikili mücadele kazanan sarı-kırmızılı oyuncu, çıktığı 6 hava topunun tamamını aldı.
Performansının şu anda yüzde yüz olmadığını, daha fazlasının da geleceğini dile getiren Luyindama, “Maç oynadıkça daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bugün (dün) hocamızın istediği şekilde daha farklı oynadım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Birinci yarıdan sonra soyunma odasında arkadaşlarımızla oturup konuştuk. İkinci devreye daha kararlı ve motive bir şekilde çıktık. Üç puanı istiyorduk ve aldık” yorumunu yaptı.

Spn dakika - Galatasarayda Luyindama tam not aldı

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