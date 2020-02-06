TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birÃ§ok kulÃ¼pte Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rev yapan spor adamÄ± Nur Gencer hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

TBF BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk basketbolunun efsane ismi, deÄŸerli aÄŸabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tÃ¼m basketbol camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bir dÃ¶nem TBF'de genel koordinatÃ¶rlÃ¼k ve genel sekreterlik gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼ten Gencer, TÃ¼rk basketbolunun Ã¶nemli kulÃ¼plerinde de idareci olarak hizmet verdi. 72 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Gencer, ayrÄ±ca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA UluslararasÄ± Organizasyon Komitesi Ãœyesi olarak da gÃ¶rev yaptÄ±.