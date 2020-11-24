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24.11.2020 - 11:52 | | İSTANBUL (AA) -

Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
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Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"En zorlu şartlarda dahi büyük sevgi ve fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz; çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlamakla kalmayıp memleketimizin geleceğini şekillendirmektedir. Ülkemizin en değerli emanetine, gelecek nesillerine, sarsılmaz bir sağduyu ve sorumluluk bilinciyle sahip çıkan öğretmenlere hepimiz minnet borçluyuz. Bu düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden bütün eğitimcilerimize Allah'tan rahmet dilerim."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kutlama mesajı 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Bugün; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilişinin 92. bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının ise 39. yıl dönümü. İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin teminatı olan gençleri büyük emeklerle geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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