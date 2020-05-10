Spor camiasından Anneler Günü mesajları

TFF'den Anneler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Bizlere daima koşulsuz sevgi, sınırsız özveri ve emsalsiz şefkat gösteren, yaşamımızdaki vazgeçilmez varlıklarımız olan saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten şekilde kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.

TBESF Başkanı Uztürk, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uztürk, yaptığı açıklamada, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir zaman esirgemeyen annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Annelerin, engelli bireylerin sporculuk hayatlarında çok önemli katkıları olduğunu aktaran Başkan Uztürk, "Sonsuz sevgi ve şefkatleriyle hayatımıza değer katan, bizlerin her daim yanında, hayat boyunca yaptıkları fedakarlıklarla çocuklarımızın arkasında büyük bir güç olan vefakar annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, bu anlamlı günde ahirete intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay'dan "Anneler Günü" mesajı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Kadın olmak zaten güçlü bir ayrıcalık, bir de anne olduğunuzda aşamayacağınız engel, göğüsleyemeyeceğiniz hiç bir zorluk kalmıyor." dedi.

TSF Başkanı Tulay, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında anneliğin en kutsal sorumluluk olduğunu belirterek." Benim de iki tane evladım var. Hayatımın merkezinde onlar ve satrançla yüreğine dokunduğumuz yüzlerce çocuk yer alıyor. Biz, annelerin yapacağı fedakarlıkların sınırı yok. Öyle ki anne olduğunuz andan ömrünüzün sonuna kadar, sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet duygularını hep bir arada yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Annelerin tek bir gün değil her gün mutlu edilmesi gerektiğini vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Her birimiz annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar, yaşamlarımızda yaptığımız her işin arkasındaki tek destek ve güç. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerimizin yetiştirdiği bireylerle atılıyor. Annelik, fedakarlığın adıdır. Annelerimizin yüreklerinin sızlamadığı, mutlu "Anneler Günü" diliyorum. Annelerimizin merhametli ve güzel yüreklerinden kucaklıyorum. İyi ki varsınız."

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yasin Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, dünyanın en özverili insanlarının anneler olduğunu, bundan dolayı yılın her günü mutlu edilmeleri gerektiğini belirterek, "Önce vücudunda, sonra yüreğinde bizleri büyüten ayaklarının altı öpülesi annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Güçlü nesiller için, sağlıklı bir gelecek için onların ilgisi, merhameti en fazla ihtiyacımız olan şey." ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun inşasında en büyük role sahip olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve kaliteli bir hayata sahip olması için annelerimizin rolü büyük. Toplum annelerimizle şekillenir. Obeziteyle mücadelede, spor kültürünün çocuklarımızın hayatında olmasında annelerimizin gayretini önemsiyoruz. Beslenme alışkanlığımızı da annemizden kazanıyoruz. Anne çocuk el ele obeziteyle mücadele edeceğiz. Anne çocuk el ele sağlıklı nesiller için sporu hayatımıza alacağız, annelerimize bu konuda daha fazla çağrıda bulunacağız. Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

TSSF Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgiyi evrensel bir değere dönüştüren, fedakarlığı ile yaşamı adeta kutsayan, ülkemizi koruyan ve yücelten nesillerin sahip olduğu tüm anneleri ve dünya annelerini saygıyla selamlıyorum."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den, Anneler Günü mesajı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, şefkatleri ve fedakarlıklarıyla çocuklarına sonsuz sevgi veren annelerin gününü kutlayarak, şunları ifade etti:

"Annelerimiz bizim, hayata adım attığımız ilk andan itibaren öğretmenimiz, başımızı yaslayıp güvenle uyuyacağımız en güvenli limanımız, her zaman çocuklarını sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine en büyük katkıyı sağlayan kişidir. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik eden, sporla tanışmasını sağlayan, cefakarca mücadele veren, çocukları için yeri geldiğinde antrenör, kondisyoner ve hakem olan annelerimize minnettarız. Bu güzel günde sporcularım, çalışma arkadaşlarım, çok değerli hakemlerim, antrenörlerim, camiamızdaki tüm dostlarım Anneler Gününüzü en samimi duygularımla kutlarım."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den, Anneler Günü mesajı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, şefkatleri ve fedakarlıklarıyla çocuklarına sonsuz sevgi veren annelerin gününü kutlayarak, şunları ifade etti:

"Annelerimiz bizim, hayata adım attığımız ilk andan itibaren öğretmenimiz, başımızı yaslayıp güvenle uyuyacağımız en güvenli limanımız, her zaman çocuklarını sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine en büyük katkıyı sağlayan kişidir. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik eden, sporla tanışmasını sağlayan, cefakarca mücadele veren, çocukları için yeri geldiğinde antrenör, kondisyoner ve hakem olan annelerimize minnettarız. Bu güzel günde sporcularım, çalışma arkadaşlarım, çok değerli hakemlerim, antrenörlerim, camiamızdaki tüm dostlarım Anneler Gününüzü en samimi duygularımla kutlarım."

Galatasaray'dan Anneler Günü mesajı

Galatasaray Kulübü, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Anneler Günü mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bütün anneler kutsaldır. Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden Anneler Günü mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

Ahmet Nur Çebi'den Anneler Günü'nü mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Çocuklarımıza; dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan değerli Beşiktaşlı anneler, sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den Anneler Günü mesajı

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Şebin, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak şunları kaydetti:

"Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hep öncelikleri çocukları olan hayatları boyunca fedakarlık, sevgi, saygı ve tüm güzellikleri içinde barındıran, geleceğin teminatları çocuklarımızı yetiştiren, gücümüze güç, umudumuza umut katan, sabırlı, sıcak, şefkatli, koruyucu ve bağışlayan annelerimizin, yaşamları boyunca düşüncelerinde her zaman var olduğumuz annelerimizin anneler günü kutlu olsun."

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelen, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Koşulsuz sevgileri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata hazırlayan merhametin, sevginin, fedakarlığın ve zarafetin timsali annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

TVF'den Anneler Günü mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.

Gençlerbirliği'nden Anneler Günü mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

MKE Ankaragücü'nden Anneler Günü mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı paylaşılarak, "Fedakarlığı ve sonsuz sevgisiyle eşsiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

VakıfBank'tan Anneler Günü mesajı

VakıfBank Spor Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sporculardan Zehra Güneş, Gizem Örge, Milena Rasic, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Pınar Eren Atasever, Isabelle Haak ve Melis Gürkaynak yer aldı.

Sporcular, "Her başarımızın yanındaki güç ve her zaman en büyük destekçimiz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümlesini ellerindeki kağıtlara bölüştürerek dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Boks Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Boks Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan, koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörü ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Anneler Günü'ne özel klip hazırladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), Anneler Günü'nü buz pateni sporcularının annelerinin fotoğraflarıyla hazırlanan kliple kutladı.

"Figür pateni", "senkronize" ve "short track" branşlarında faaliyet gösteren sporcuların annelerinin, çocuklarının madalya ve patenleriyle çekilen fotoğraflarından oluşturulan klip, "Sıcacık gülüşlerine dünyaları sığdıran buzun anneleri, Anneler Gününüz kutlu olsun" mesajıyla başlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafıyla sona eriyor.

Klip, federasyon başkanı Gökhan Özdemir'in mesajıyla TBPF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Göztepe Kulübünden Anneler Günü mesajı

Göztepe Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Yüreğinde çocukları için sınırsız sevgi ve sabır barındıran tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Tenis Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Karşılıksız sevgi ve sonsuz fedakarlıklarıyla her koşulda yanımızda olan bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz." denildi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Yüzme Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı paylaşılarak, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir! Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Altay'dan Anneler Günü için videolu kutlama

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, hazırladığı bir kliple tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü özel klibinde kaptan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Cenk Özkaçar ile Kazımcan ve Eren Karataş kardeşler yer aldı.

Futbolcuların annelerine yaptığı sürprizlerin yer aldığı klipte kaptan Özgür Özkaya, İstanbul’da yaşayan annesini görüntülü arayarak, anneler gününü kutladı.

Annesinin "İnşallah şampiyon olacaksınız." demesi üzerine Özgür Özkaya, "Şampiyonluk için çalışıyoruz. İnşallah şampiyonluk kutlamalarında beraberiz." diye cevap verdi.

Klip kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den Anneler Günü mesajı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Anneler Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Milli güreşçi, mesajında, "Öncelikle vatanımız için mücadele eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli annelerinin, ülkemizdeki bütün annelerin ve ardından da beni bugünlere getiren, spor hayatımda kazandığım bütün başarılarda en büyük pay sahibi olan kendi annemin 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonundan Anneler Günü mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan paylaşılan mesajda, tüm annelerin günü kutlanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başta judo camiamızın değerli anneleri olmak üzere, bizleri büyütmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sevgi ve merhametini her zaman hissettiren, bizleri her zaman daha iyi olmaya cesaretlendiren tüm fedakar annelerimize sağlık ve mutluluk, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz."

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan paylaşılan mesajda, tüm annelerin günü kutlanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta federasyonumuzun bünyesinde görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, Türk masa tenisine sporcu yetiştirmiş ve yetiştirecek olan tüm annelerimizin, kadın sporcularımızın, kadın antrenörlerimizin, kadın hakemlerimizin ve kulüplerimizde değişik kademelerde görev yapan kadın idareci ve yöneticilerimizin, masa tenisine gönül vermiş tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutlar, mutluluk, sağlık ve başarılar dileriz."

Milli badmintonculardan Anneler Günü mesajı

Milli badmintoncular Özge Bayrak ve Emre Lale, Anneler Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Milli sporculardan Özge Bayrak, "Fedakarlık, sevgi, sabır, güzellik nedir diye tarif et deseler, hiç düşünmeden annem derdim. Buradan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onların ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Lale ise videolu mesajında "Annelerimizin ve anne adayı olma yolunda ilerleyen bütün kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Anneler Günü mesajı

Fraport TAV Antalyaspor, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından, maçları anneleriyle izleyen çocuk taraftarların fotoğraflarıyla yapılan paylaşımda, "Koşulsuz sevgileri ve eşsiz fedakarlıklarıyla dünyamıza değer katan kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verildi.