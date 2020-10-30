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30.10.2020 - 07:00 |

Spor dünyasında Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun yanı sıra tüm federasyonlar ve kulüpler mesaj yayınladı, sahalarda özel etkinlikler düzenlendi

Spor dünyasında Cumhuriyet coşkusu
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Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Tüm federasyonlar, kulüpler ve sporcular anlamlı gün nedeniyle özel mesajlar yayınladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kutlama mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın zaferle sonuçlanmasında ve halen sürmekte olan istiklal ve istikbal mücadelemizde görev yapan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından birlik ve beraberlik içerisinde daha da yükseklere taşınacaktır” ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yanı sıra tüm kulüplerden özel kutlama mesajları paylaşıldı. Kulüpler ayrıca çok özel etkinliklere imza attı. Fenerbahçe futbol takımı antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Antrenman sahasının ortasında toplanan futbol takımı, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün portresiyle basın mensuplarına poz verdi.

Bayrak açtılar
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaşlı teknik heyet ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türk bayrağı açarak kutladı. Galatasaraylı ve Trabzonsporlu teknik heyet ve oyuncular da sahada bayrakla fotoğraf çektirdi.

Spor dünyasında Cumhuriyet coşkusu

Özel tişört
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle kırmızı-beyaz renkli kulüp logosu ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunan tişörtlerle poz verdi.
Yapılan paylaşımda, “Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin sonsuza dek savunucusu olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Barça kutladı
Barcelona Kulübü’nün sosyal medya hesabından Türkçe, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” mesajı paylaşıldı.

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