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20.03.2020 - 15:09 |

Sporculardan evde antrenman önerileri

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, esneklik, dayanıklılık ve denge konusunda kendisine meydan okumak isteyenlere ProjectPro platformundaki antrenman videolarıyla ilham oluyor. Bu platformla herkes evde Red Bull sporcularının antrenmanlarını yapabilecek.

Sporculardan evde antrenman önerileri

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendine esneklik, dayanıklılık ve dengede meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri antrenman programlarıyla ilham oluyor. Red Bull Project: Pro isimli video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor.

Evde antrenman yapmak isteyenler ayrıca Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir’in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de antrenman videolarıyla birlikte ulaşabilecekler.

Sporculardan evde antrenman önerileri

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