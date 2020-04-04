Sporting, Diaby'yi geri çağırıyor! Deneyecek...

Beşiktaş'ta sezon başında Portekiz'in Sporting takımından kiralanan Diaby için flaş bir karar çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak ve Diaby, Sporting'e geri dönecek.

Haberlerin detayında Sporting'de de Abdoulay Diaby için yeşil ışık yandı. Şu anda Sporting'in teknik direktörü olan Ruben Amorim'in sezon başı kampında 28 yaşındaki futbolcuyu görmek istediği aktarıldı.

Amorim'in Malili yıldızı kampta deneyeceği ve gidip gitmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın da 5 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamak istemediği duyuruldu.

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