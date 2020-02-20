Sporting Lizbon Başakşehir: 3-1

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Lizbon 3-1 kazandı.

Sporting Lizbon'un gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vietto kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 77. dakikada penaltıdan Visca attı.

İki ekip 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rövanş maçı için karşı karşıya gelecek.





Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral (Dk. 81 Doumbia), Vietto, Bolasie (Dk. 89 Plata), Sporar (Dk. 70 Mendes)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel (Dk. 70 Elia), Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Aleksic), Visca, Gulbrandsen (Dk. 46 Berkay Özcan), Demba Ba, Crivelli

Goller: Dk. 3 Coates, Dk. 44 Sporar, Dk. 51 Vietto (Sporting Lizbon), Dk. 77 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 57 Crivelli, Dk. 79 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Luis Neto (Sporting Lizbon)





Maçtan dakikalar

3. dakikada Sporting'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba'nın hatasını iyi değerlendiren Coates, topu ağlara gönderdi: 1-0.

4. dakikada sol kanatta ani gelişen Sporting atağında ceza sahasında müsait durumda olan Bolasie, gelen ortada topa vuramadı ve önemli bir pozisyonu kaçırdı.

6. dakikada sağ kanattan atak yapan ev sahibi takımda, ceza sahası içinde topla buluşan Sporar'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada ev sahibi takım ilk önce Cabral ardından Battaglia ile ceza sahasında tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Kaleci Mert Günok art arda iki kurtarışla gole izin vermedi.

21. dakikada Başakşehir defansının uzaklaştıramadığı topla ceza sahasının sağ köşesinde buluşan Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uzanarak topu kornere gönderdi

26. dakikada Vietto'nun ara pasında topla buluşan Sporar'ın vuruşunda direkten dönen topu Cabral ağlara gönderdi. VAR'a başvuran maçın hakemi, Sporar'ın pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

32. dakikada ara pasta topla buluşarak sol kanattan kale çizgisine kadar inen Vietto'nun vuruşunda kaleci Mert başarılı oldu.

44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin yaptığı ortada, ceza sahasında buluştuğu topu sol köşeden ağlara gönderen Sporar, Sporting'i 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 geride tamamladı.

51. dakikada Başakşehir defansında Caiçara'nın hatasında ceza sahasında kaptığı topu ağlara gönderen Vietto, takımı adına farkı 3'e çıkardı.

56. dakikada sol kanattan kale çizgisine kadar inen Demba Ba'nın yerden ortasında Sporting defansı kale önünde topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Başakşehir'in kendi yarı alanı içinde kaptırdığı topta 3'e 2 yakalayan Sporting'de ceza sahasında Sporar'ın pasında son anda müdahale eden kaleci Mert topu kornere gönderdi.

60. dakikada Başakşehir'in sol kanattan atağında gelen ortada ceza sahasında Visca'nın şutunda kaleci Maximiano topu son anda uzanarak kornere gönderdi. Başakşehir, maçın başından bu yana ilk kez kaleyi bulan bir şut çekti.

75. dakikada Sporting ceza sahasında Neto'nun, kafa vuruşuna yükselen Demba Ba'yı düşürmesi sonrasında pozisyona yakın olan maçın hakemi Anthony Taylor tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltıyı kullanan Visca topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

84. dakikada gelişen Sporting atağında ceza sahası dış çizgisine yakın bir noktadan Bolasie'nin sert vuruşunda top, üst direkten döndü.

90 1. dakikada gelişen Sporting atağında ceza sahası içinde topla buluşan Vietto'nun vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

90 3. dakikada ceza sahası dışından Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uçarak topu uzaklaştırmayı başardı.

Son 32 turunun ilk maçında Başakşehir, Sporting deplasmanından 3-1 yenik ayrıldı.

Rövanş maçı 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı oynadıkları son karşılaşmaya nazaran ilk 11'inde iki futbolcusunu değiştirdi.

Takımı 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya süren Buruk, ligdeki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre defansta Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a ve orta sahada Eljero Elia'nın yerine Fredrik Gulbrandsen'e şans tanıdı.

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba ve Crivelli'den oluştu.

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes de Rio Ave'ye karşı oynadıkları son lig maçına göre Başakşehir karşısında ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Alexis Borja ve Gonzalo Plata'yı kesen Portekizli teknik adam, sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcuları Marco Acuna ve Luciano Vietto'yu sahaya sürdü.

Vietto, ara transferde Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes'in Sporting'deki boşluğunu dolduracak isim olarak gösteriliyor.

Sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkan Sporting Lizbon'un Başakşehir'e karşı ilk 11'inde Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane, Vietto, Bolasie ve Sporar yer aldı.

Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı izlemek için Lizbon'a geldi.

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