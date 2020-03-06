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06.03.2020 - 00:26 |

Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe 35 yaÅŸÄ±ndaki Ruben Amorim getirildi.Â

Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe 35 yaÅŸÄ±ndaki Ruben Amorim getirildi.Â 

Sporting Lizbon KulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Silas'tan boÅŸalan gÃ¶rev iÃ§in bu sezon Braga'yÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Portekizli Amorim ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Silas yÃ¶netimindeki Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmiÅŸti.

Â Portekiz liginde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sÄ±rada yer aldÄ±.Â 

Ã–te yandan Braga KulÃ¼bÃ¼ ise Amorim'in ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶rlÃ¼k iÃ§in bir dÃ¶nem Akhisar Belediyespor formasÄ± da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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