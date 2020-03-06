Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir’e elenen Sporting’de hoca değişikliği yaşandı. Portekiz ekibi teknik direktör Ruben Amorim’i takımın başına getirdi.

Sporting yeni teknik adam hamlesiyle de kalmayıp tarihi bir rekor kırdı. Sporting, Braga’nın hocası Ruben Amorim için 10 milyon Euro ödedi. Başakşehir’e elenen Sporting’de büyük hayal kırıklığı yaşanmıştı.

Sporting’in tarihi boyunca ödediği en yüksek bedel Bas Dost için 10 milyon Euro iken bu rekor bir teknik direktör egale edildi.

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