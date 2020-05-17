Sprey yüzünden FIFA'ya tutuklama talebi

Futbol hakemlerinin kullandığı kaybolan sprey, FIFA ile bu spreyin üreticileri arasından mahkemelik oldu. Spreyin mucidi olan patent sahipleri Arjantinli Pablo Silva and Brezilyalı Haine Allemagne, ürünün izinsiz kullanımı gerekçesiyle dünya futbolunun patronlarına 40 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı.

'Blatter ile anlaştık' deyip parayı istediler

Brezilya'da davası süren yasal süreçte, davacılar ayrıca içlerinde başkan Gianni Infantino'nun da bulunduğu FIFA yöneticileri hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Spreyin yaratıcıları, dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter ile aralarında, ürünün kullanımına dair 40 milyon dolarlık anlaşma olduğunu dile getirerek ilgili evrakları mahkemeye sundu.



'Soruşturmalar arasında mutabakat kaynadı'

ESPN'in haberine göre varılan anlaşmanın ardından FIFA'da yolsuzluk soruşturmalarının patlak verdiğini ve Blatter'in görevden ayrılmasına neden olan sürecin başladığına dikkat çeken davacılar, bu durumun taraflar arasındaki iletişim kopmasına yol açtığını belirttiler. O günden bugüne dek FIFA'nın bu spreyi, anlaşmayı ihlal ederek kullandığını savundular.

'Bizdeki farklı bir formül' diye savunma verdiler

FIFA tarafından mahkemeye verilen yanıtta hakemlere kullandırılan spreyin, Silva ve Allemagne'nin kullandığı biçiminden başka kimyasallarla, içeriğinde farklı bir formülle kullandırıldığının savunulduğu bildirildi. Savunmanın dosyaya eklendiği ve mahkemenin vereceği son kararın beklenmeye başladığı belirtildi.

Latin Amerika'da kullanıldı, dünyaya yayıldı

Özellikle serbest vuruşlarda topun ve barajın duracağı yeri belirlemek üzere hakemler tarafından sahaya sıkılarak uygulanan kaybolan sprey, Güney Amerika futbol liglerinde kullanılmasının ardından uluslararası futbol otoritelerince keşfedilmiş, ardından ilk olarak FIFA 2014 Dünya Kupası'nda resmen kullanılmış oradan tüm dünya futboluna yayılmıştı.