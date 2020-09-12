St. Etienne - Strasbourg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Lorient galibiyetiyle giren St. Etienne'de TD Claude Puel'in başı, takımdan ayrılmak isteyen futbolcularla dertte! Leicester'ın radarındaki stoper Wesley Fofana, adı Trabzonspor'la anılan Wahbi Khazri, Katar takımlarının kıskacındaki Ryad Boudebouz, Olympiakos ile görüşme halinde olan Miguel Trauco ve takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Sergi Palencia kadroda olmayacak. İlk maçı kaçıran stoper Harold Moukoudi'nin durumu maç saati netlik kazanacak. Puel'in en büyük güvenceleri Lorient maçındaki gollerin sahibi Romain Hamouma, asistleri yapan Arnaud Nordin ve 18'lik genç yıldız Adil Aouchiche olacak.

Nice ve Lorient yenilgileri yanında, milli arada da Stuttgart'a kaybeden Strasbourg'da işler yolunda gitmiyor. Ludovic Ajorque tek başına hücumda kayboldu, yanına Majeed Waris gelip 4-4-2 dönüşümü izleyebiliriz. Stoperde sağlıklı olduğu takdirde Lamine Kone'nin yeri garanti gibi, partneri ya Alexander Djiku olacak ya da Stefan Mitrovic... TD Thierry Laurey sezona eksik ve hazırlıksız girdiklerini, 15 günlük milli aranın hem fiziksel hem de zihinsel hazırlık açısından ilaç gibi geldiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 3 maçta "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasındaki son 5 maçın sadece 1'ini Strasbourg kazanabildi. (2 beraberlik - 2 St. Etienne galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "St. Etienne Kazanır" oldu! %50'lik kesim eksiklerine rağmen kadro kalitesi daha yüksek olan ev sahibinin kazanacağını düşünüyor... %5'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol çıkmasını bekliyor.